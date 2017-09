Avslöjanden om miljardmutor i Azerbajdjan

Politikerna som tagit emot pengarna misstänks i gengäld ha stött Azerbajdzjans regim i olika sammanhang.

Den brittiska tidningen The Guardian är ett av medierna som följt pengarna från Azerbajdzjan via Estland och Storbritannien till makthavarnas konton. Totalt handlar det om motsvarande 23 miljarder kronor som betalats ut tack vare bristande kontroller hos Danske Bank i Estland under åren 2012 till 2014.

Pengarna har sedan använts till att köpa lyxgåvor eller förts över till politiker, journalister, lobbyister och personer nära den azeriska regimen.

Flera av politikerna i Europarådet har tagit emot pengar. Europarådet, där även Azerbajdzjan ingår, har som uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. 2013 röstade Europarådet ned en rapport som handlade om fängslade politiker i Azerbajdzjan.

The Guardian skriver också att Unescos generaldirektör Irina Bokovas make har fått motsvarande fyra miljoner kronor. Han säger att det var för konsulttjänster. Irina Bokova har själv inte fått några pengar men hon har i sin roll som generaldirektör gett en hedersutmärkelse till den azeriske vice-presidenten som också är presidenthustru.

På listan över de som fått pengar från Azerbajdzjan finns även en tidigare producent på CNN och flera affärspartners till Donald Trump.

I Danmark har reaktionerna på att Danske Bank gjort utbetalningarna möjliga varit starka. Den danske näringsministern Brian Mikkelsen anser att banken försummat sitt ledningsansvar. Ungefär hälften av pengarna som Danske Bank tog emot från Azerbadzjan kom från ett azeriskt företag med kopplingar till presidenthustrun, uppger The Guardian.