Dipp i försäljning i väntan på premie

– Jag tror inte att det kommer att bli stopp på elcykelförsäljningen men den uppgång vi har sett kommer definitivt att stanna av, säger Lars Haglund, som är vd på cykelkedjan Sportson.

Glatt cyklandes på varsin elcykel utanför riksdagshuset berättade ministrarna Per Bolund och Isabella Lövin att en premie motsvarande 25 procent av elcykelns värde ska införas. Planen är att rabatten ska bli verklighet någon gång under nästa år men exakt när under året det kommer att ske är oklart och det är även problemet, enligt dem som Ekot pratat med.

Johan Davidsson, chefsekonom på Svensk handel, tror att många kunder kommer att avvakta med att köpa sin elcykel i väntan på rabatten.

– Man kan jämföra med bokrean till exempel då många väntar med att göra sina bokköp till rean och det kan bli samma effekt här, säger han.

I Sverige såldes ungefär 600 000 cyklar under förra försäljningsåret. Av dem var ungefär 45 000 elcyklar.

För Sveriges cykelhandlare har elcykeln blivit allt viktigare under de senaste åren och för många av handlarna är inköpen av cykelutbudet till nästa år, liksom försäljningen under 2018, helt beroende av när premien kommer att införas.

– Nu och fram till mitten av oktober ska vi boka alla de cyklar som vi ska ha i vårt utbud under nästa års försäljning. Ska vi satsa hårt eller ta det lugnt med elcyklar? Vi behöver veta vilket ben vi ska stå på, säger Lars Haglund.

Både organisationen Cykelbranschen och de cykelhandlare som Ekot har pratat med tror på en viss dämpning av försäljningen fram tills premien införs men på det stora hela är de positiva till regeringens beslut.

Peter Klangsell är vd för Elcykelvaruhuset i Stockholm.

– Vi är jättepositiva till själva beskedet men om det drar ut på tiden kan det självklart påverka försäljningen negativt, säger han.