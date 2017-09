Umebon Emelie väntar ut stormen Irma

Stormen Irma kommer enligt de senaste prognoserna uppnå rekordstyrkor i Karibien. Sent under tisdagen uppgraderades stormen till en femma, den allra högsta på skalan med vindhastigheter på över 80 meter per sekund. Orkanen Irma är därmed den kraftigaste storm som någonsin observerats över Atlanten.

På St Barts finns den förre detta umebon Emelie Sveed, som flyttade till ön i våras. När P4 Västerbotten når henne är det fortfarande natt.

– Just nu är klockan strax efter 01:00, jag försöker bara sova, men det är inte superlätt. Det har redan börjat blåsa väldigt mycket. Det är riktigt obehagligt, säger Emelie Sveed.

Myndigheter har uppmanat de som befinner sig på de Karibiska öarna att söka skydd. Orkanen väntas slå till med full kraft under onsdagen.

– De senaste dagarna på ön har varit riktigt märkliga. Det har varit en konstig stämning där alla går och väntar på att det ska vara över, säger hon.

Förberedelserna på ön började redan i helgen.

– När man har vuxit upp i Sverige så är man inte riktigt van vid det här. Här har det varit packat på affärerna med folk som bunkrat upp med mat. Under tisdagen var alla fönster igenbommade och stan var helt tom, berättar Emelie.

Emelie och hennes vänner planerar att stanna hemma för att vänta ut det värsta av stormen.

