Sjukvården lär av terrordåden i Paris

– Svaret är: "aldrig tillräckligt", svarar Pierre Carli, professor och ordförande för intensivvården i Paris, på frågan om fransk sjukvård i dag är förberedd på terrordåd.

– Men varje dag, än mer förberedda. Och vi anser också att det är extremt viktigt att läkare i Europa delar med sig av sina erfarenheter, för terrorismen är sällsynt, fruktansvärd men sällsynt. Alla som har upplevt det måste dela med sig av sina lärdomar, så att medicinskt nätverk kan möta terrorismens nätverk.

Den viktigaste lärdomen är att "expect to be surprised" förvänta dig att bli överraskad, och var beredd på att anpassa dig, snabbt,"the worst is always possible", och den näst viktigaste är att träna, sa Pierre Carli.

Han och en kollega från Bryssel berättade i eftermiddag om erfarenheterna av intensivvården efter terroristattackerna i de två städerna för en stor samling specialister från hela världen vid en kongress i Malmö. En av lyssnarna var Andreas Harsten från Hässleholms sjukhus

– Det här är ju en föreläsning om ett ämne som man inte möter i Sverige, någonsin, masskadetillfällen. Hur många sådana har vi i Sverige? Vi har haft det i Stockholm, på Drottninggatan, men det är ju en liten business, säger Andreas Harsten.

Men är inte poängen att det kan hända överallt?

– Helt rätt, och därför bör man förbereda sig. Men i min lilla Hässleholm är risken begränsad.

Tror du att svensk sjukvård är tillräckligt förberedd?

– Absolut inte. Alltså, vi tränar för lite på det, vi har för lite praktisk erfarenhet och det är för få av oss som har varit ute i världen och varit med om sådana här situationer i verkligheten, säger Andreas Harsten.

Eftersom ingen vet var nästa attack sker, var Pierre Carlis budskap, att alla sjukhus måste lära av erfarenheterna bland annat från Paris, bilda ett medicinskt nätverk som kan möta terrorismens. I Frankrike hade man lärt läxan när attacken i Nice hände åtta månader senare, säger Pierre Carli.

– Erfarenheterna från Paris hade spritts till många av Frankrikes större sjukhus vid det laget, säger Pierre Carli, som pekar på att mycket arbete också gjordes i samband med fotbolls-EM i Frankrike.

– Det blev inte exakt den sortens terrorisattack som vi väntade oss, men sjukvården i Nice var beredd på att möta masskador, både utanför och på sjukhuset, säger Pierre Carli.