Dags för femte Millenniumboken

Boken ges ut samtidigt i ett tjugotal länder, bland annat England och USA i dag.



- Du behöver inte vara paranoid för att bli galen dagen innan ett boksläpp och nu släpps den över hela världen så nu släpps som en feber inom mig, säger David Lagercrantz.

År 2015 axlade David Lagertcrantz Stieg Larssons mantel som författare till böckerna om Lisbeth Salander och Mikael Blomkvist.

Det som inte dödar oss (The Girl in the Spider's Web) gavs ut i 47 länder och har hittills sålt i sex miljoner exemplar. Om relationen mellan de tidigare böckerna och den nya säger han såhär

– Jag får vara trogen karaktärerna även om jag får addera dem och fördjupa dem, säger David Lagercranz.

Istället för att söka inspiration i kriminalutredningar och mordfall så har han denna gång sökt jag inspiration i vetenskap, matematik och musik.

David Lagercrantz säger att han har använt sig av samma moraliska samtidspatos som Steig Larsson också hade och att grunden i Steig Larssons böcker och i genren Nordic noir är känslan av en svensk dubbelmoral.

– Vi talar om det jämlika samhället, vi står upp för alla men i själva verket har övergrepp skett mot minoriteter som har steriliserat och till och med lobotomerats. Vi pratar vackert men vi gör inte alltid så vackert, säger David Lagercrantz.

Stieg Larsson gick bort redan 2004 och fick aldrig uppleva den globala succe som hans romanfigure böcker åstadkom.

Deckarserien Millenium har hittills sålt över närmare 90 miljoner exemplar i 50 länder och har blivit både svensk och internationell storfilm. Romansviten utgavs efter Stieg Larssons död i hjärtinfarkt 2004

Män som hatar kvinnor (2005), Flickan som lekte med elden (2006) och Luftslottet som sprängdes (2007), som filmatiserats i både Sverige och USA.