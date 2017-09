Friidrottsföreningar oroas av privat konkurrens

Under de senaste fyra åren har minst 15 olika företag som riktar in sig på just hinderbanelopp med olika teman startats. De största omsätter över 20 miljoner kronor om året och finns i flera olika städer och länder. Adam Fledt som grundat Toughest är inte förvånad över den här utvecklingen.

– Jag tror egentligen att det var någonting som i alla andra branscher. Det var någonting som var en tidsfråga. Det är ganska få branscher idag där det bara är kvar ideella föreningar.

Antalet motionslopp som arrangeras av friidrottsföreingar har mer än fördubblats på tio år. Men de senaste två åren syns en vikande trend när det gäller antalet deltagare i loppen. I Göteborg testas tre nya koncept nu i september för att locka tillbaka löparna. Exempelvis ska det arrangeras ett så kallat mudrun där löparna täcks i lera.

Bo Edsberger ansvarar för Sveriges största lopp Göteborgsvarvet och är förbundschef på Göteborgs friidrottsförbund. Han berättar att fridrottsföreningarna är beroende av intäkterna från motionsloppen.

– Det är ju avgörande för de anställda i föreningen. Det finns inte så mycket andra intäkstkällor över huvud taget och nu är det en ökande konkurrens och många föreningar hör ju av sig till oss för att frågar om vi kan ta över deras arrangemang för att hålla uppe nivån.

Även från friidrotsförbundet centralt ser man över hur man skulle kunna hjälpa föreningarna, Hillevi Thor är informatör där.

– Det är en fråga som vi bevakar nära och jobbar med här på kansliet hur vi kan hjälpa till och stötta dem bättre och ge dem bättre förutsättningar eftersom många jobbar ideellt och det är lita andra förutsättningar.