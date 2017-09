Husein från Irak är ett av många offer för Ungerns asylpolitik

– Polisen satte mina händer i handbojor, vid handbojorna hade de fäst ett rep och så höll de mig, som en hund, berättar Husein.

Händelsen inträffade i våras när familjen just anlänt till en av de två transitzonerna vid Ungerns södra gräns mot Serbien.

Huseins fru, som var gravid, behövde undersökas på sjukhus. Husein fick följa med, i handfängsel.

Tidigare i år skärpte den ungerska regeringen sina regler för asylsökande i landet. Nu låses alla, även barnfamiljer, in i transitzonerna vid gränsen under asylprocessen. Undantag görs bara för ensamkommande barn under 14 år.

Husein, hans fru och de fyra barnen, tre, fem, nio och tio år gamla, hölls inlåsta i fem månader i en blå barackbyggnad med flera lager taggtrådsrullar på taket. Den enda vägen som är öppen är bakåt, tillbaka in i Serbien.

I mars i år slog Europadomstolen för mänskliga rättigheter fast att de låsta transitzonerna är ett brott mot Europakonventionen.

Fallet gällde två män från Bangladesh och i domen kom man fram till att det inte fanns någon laglig grund till att hålla dem där. Den ungerska regeringen har överklagat domen och regeringens talesperson Zoltán Kovács säger till Ekot att man ska se på transitzonen som på en flygplats.

– Ingen får komma in i ett annat land utan att först ha genomgått noggranna kontroller, säger Zoltán Kovács, som förnekar uppgifterna om att asylsökande försetts med handbojor.

Barbara Poharnok, som är jurist vid den ungerska Helsingforskommittén bekräftar Huseins berättelse, och beskriver transitzonerna som fängelser där rörelseutrymmet - så när som på en rastgård - är mycket begränsat, och där barnperspektivet helt saknas.

– Bristen på utrymme, bristen på aktiviteter för barnen går emot Europakonventionen om mänskliga rättigheter, säger Barbara Poharnok.

Mellan januari och juli i år avslogs enligt den ungerska Helsingforskommittén drygt 2 500 asylansökningar.

444 personer fick någon form av skyddsstatus, men de flesta som får stanna väljer ändå att så snart som möjligt lämna Ungern eftersom det nästan helt saknas resurser för integration i landet.