Färjor ställs in när ovädret drar fram

I Skåne och längs kusterna i Sydsverige har SMHI utfärdat en klass 1-varning. Det innebär att vinden kan medföra vissa risker och störningar för allmänheten.

– Det är främst från i kväll som det väntas vindbyar på drygt 21 meter per sekund, alltså mycket hårda vindbyar. Närmast kusterna kan det vara stormbyar med upp till 25 meter per sekund, säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.



Vindkänsliga fordon bör inte köra över Öresundsbron, men brobolaget räknar inte med att behöva stänga bron helt. Varningen gäller fram till klockan ett i natt.



Flera trafikolyckor har inträffat i södra Sverige och kan vara relaterade till regnet, säger polisen till Kvällsposten.



Rederiet Stena Line ställer in alla sina avgångar mellan Karlskrona och Gdynia i Polen fram till i morgon. Även färjor från Trelleborg till tyska Rostock och Sassnitz ställs in.

– Vi försöker boka om i första hand och där det inte går får man titta på andra lösningar, säger Jesper Waltersson, presschef på Stena Line.



Även rederiet TT-Line tvingas ställa in turer från Trelleborg. Polferries ställer in avgångar mellan Ystad och polska Swinoujscie, samt senarelägger turer de kommande dagarna mellan Nynäshamn och Gdansk. DFDS Seaways tidigarelägger två turer som går under onsdagen mellan Karlshamn och Klaipeda i Litauen.



Trafikverket ställer in tågtrafiken helt på de banor där det finns risk att träd faller över spåren. Vid de banor som är trädsäkrade kommer tågen eventuellt att gå med reducerad hastighet, skriver verket i ett pressmeddelande.



Sträckor som ställs in är Rååbanan (Helsingborg-Teckomatorp), Ystadbanan (Hyllie/Svågertorp-Simrishamn), Blekinge Kustbana (Kristianstad-Karlskrona) samt Bornholmstågen mellan Köpenhamn och Ystad.



Andra sträckor kan stängas med kort varsel beroende på hur vädret utvecklar sig. Vinden väntas sakta avta under natten till torsdagen.