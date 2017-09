Rekordfå barn dör globalt

Ett barn i Nigeria får en droppe poliovaccin i munnen, det smakar lite illa, men räddar många unga liv.

Forskare i Seattle har sammanställt sjukdomsdata från 130 länder i den årliga rapporten om den globala sjukdomsbördan. 2016 dog fem miljoner småbarn, för 25 år sedan var det mer än dubbelt så många.

Mänskligheten har blivit rikare, malarianät, hiv-medicin, rent vatten och sanitet är en del av förklaringen, liksom att fler mödrar nu vet vad som är viktigt för att ungarna ska må bra. Att minska barnadödligheten har varit en stark motivation för länder och organisationer.

Men att göra något åt de sjukdomar som nu ökar snabbt när barnen växer upp och blir överviktiga det får inte samma uppmärksamhet varnar forskarna.

Dubbelt så många människor dör dessutom i dag av terrorism och krig än för tio år sedan och psykisk ohälsa och missbruk fortsätter att göra folk sjuka.

– Vi ser redan att stroke, hjärtinfarkter och njursvikt som kräver dialys och transplantation ökar snabbt, säger doktor Soumya Swaminathan som är statssekreterare på Indiens hälsodepartement.

Men hon hoppas att indiska regeringens mål att få in mer hälsofrämjande i sjukvården, med ayurveda och yoga ska bli en del av lösningen mot fetmaepidemin i landet.

– De handlar om friskvård inte om att bota sjukdomar, det är ett helhetsperspektiv, säger hon.

Referens: Global burden of disease 2016. The Lancet, Vol. 390, No. 10100, September 16, 2017.