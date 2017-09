En till gripen efter attentatet i London

Den 21-årige mannen greps strax före midnatt natten mot söndagen i Hounslow i västra London, enligt polisen i den brittiska huvudstaden.



Trettio människor skadades när en hemmagjord sprängladdning detonerade i en tunnelbanevagn vid stationen Parsons Green under fredagens morgonrusning. Bomben tycks dock inte ha utlösts helt och hållet, och ingen av dem som fördes till sjukhus fick livshotande skador.



Under lördagen greps en 18-årig man i Dover, sannolikt på väg att fly landet längs samma rutt som extremistgruppen IS - som tagit på sig dådet - tidigare använt för att föra människor in och ut i Storbritannien.



Senare samma dag inledde beväpnad polis en stor sökinsats i förorten Sunbury i sydvästra London. Hounslow, där 21-åringen greps, ligger omkring en halvmil från Sunbury.



Gripandet skedde med stöd av brittiska terrorlagar och 21-åringen har tagits till en polisstation i södra London.



Fredagens dåd, som polisen utreder som ett terrorbrott, är det femte större attentatet i Storbritannien i år.



Terrorhotnivån i landet höjdes efter dådet till den högsta, och ligger fortfarande kvar där. Det innebär att myndigheterna bedömer att risken är stor för ytterligare en attack.