Man häktad för dubbelmordet i Mantorp

Det var på måndagskvällen den 12:e juni som ett par, 70 och 62 år gamla, hittades i sitt hem utanför Mantorp. De båda hade då blivit utsatta för mycket grovt dödligt våld. Snart konstaterades att de båda bragts om livet under söndagen den 11:e juni.



Ett tjugotal poliser har under sommaren arbetat intensivt med mordutredningen och hållit över tusen förhör. Man har även topsat över 300 personer i hopp om att få en matchning mot en misstänkts förövares DNA. Bland annat via särskild sorts tejp som man vet har använts vid brottet.



Men förra veckan gjorde polisen ett stort genombrott i utredningen.



– Den 13:e september så förhördes och DNA-topsades den nu häktade mannen. Och den 15:e september, på morgonen så kunde Nationellt Forensiskt Center, NFC, ge oss beskedet att den nu häktade mannens DNA matchade det DNA som vi har från brottsplatsen, säger Gunilla Broman som är spaningsledare vid Linköpingspolisen.



Mannen häktades som sannolikt misstänkt för två mord, det vill säga den starkare misstankegraden. Han har hörts flera gånger under den gångna helgen men nekar till brott.



Polisen har inte någon ytterligare misstänkt och uppger samtidigt att inga nya gripanden är aktuella i nuläget.



Mannen är tidigare helt okänd för polisen och förekommer inte i belastningsregistret. Men vilka mekanismer eller vilka motiv som skulle kunna ligga bakom dådet vill man ännu inte gå in närmare på.



Eva Nemec Nordh är förundersökningsledare och vice Chefsåklagare.



– Jag vill inte gå in på motivet i nuläget. Det vi vet är att det har tagits ut pengar från parets konto den aktuella eftermiddagen. Men vilka motiv det finns för brottet det vill jag inte kommentera.



– Det är något som utredningen också kommer att belysa.