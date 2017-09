Efter SR:s avslöjande: Rikspolischefen kallas till justitieutskottet

– Om det stämmer att polisen inte har hanterat känsliga uppgifter om poliser och deras familjer på ett säkert sätt så är det väldigt allvarligt. Ett enhälligt justitieutskott har kallat både Dan Eliasson och justitieminister Morgan Johansson till vårt utskott nu på torsdag, säger utskottets ordförande Tomas Tobé (M).

Ekot och P4 Stockholm avslöjade för två veckor sedan hur rikspolischefen Dan Eliasson 2015 beslutade att göra ett undantag från säkerhetsskyddsförordningen så att det privata företaget CGI skulle få så kallad fjärråtkomst till polisens lönesystem. Detta utan att använda sig av kryptering godkänd av försvaret, något som krävs enligt förordningen.

Polisen har, efter att detta uppmärksammats av Ekot, hävdat att de inte behöver försvarets godkännande eftersom kommunikationen mellan Polismyndigheten och företaget CGI sker via ett nätverk som är inom polisens kontroll.

Men i morse kunde Ekot avslöja att företaget CGI kan komma åt polisen lönesystem via en helt vanligt internetuppkoppling. Det här framgår av ett avtal mellan polisen och CGI som skrevs under så sent som i våras. Där står det:

Leverantörens befintliga anslutning till internet från denna lokal används för anslutning mot Kundens miljö.

Rikspolischefen Dan Eliasson vidhåller dock att kommunikationen mellan CGI och polisen står under polisens kontroll.

– Ja, det är vår bedömning, att det sker i system i system som vi har kontroll över, säger Eliasson.

It -experten Kim Hakkarainen, med förflutet på Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten, Must, har gått igenom avtalet. Han håller inte med:

– Det går inte att säga att Polismyndigheten kan ha kontroll över kommunikationen om den går via internet. Det är omöjligt, säger Kim Hakkarainen. Då innebär det att de uppgifterna ska krypteras med ett av försvarets godkända kryptosystem, säger Kim Hakkarainen.

Justitieutskottets ordförande, moderaten Tomas Tobé:

– Om det här nu stämmer så förstärker ju det att det finns en hel del för polisen och rikspolischefen att förklara. Det är klart att det är viktigt att lyssna på vad militär underrättelsetjänst säger i de här frågorna. Det här handlar ju om att hantera rikets säkerhet och känsliga uppgifter på ett korrekt sätt, säger Tomas Tobé.