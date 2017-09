Enighet om att kärnenergiavtalet med Iran fortsätter

USA:s president Donald Trump har länge kritiserat det globala avtalet. Han beskrev det under tisdagen som "genant" och "det sämsta någonsin".



Han lovade under sin valkampanj att riva upp avtalet och meddelade inför mötet att han hade bestämt sig, men avslöjade inte för vad.



Mogherini säger efter mötet att det inte finns någon anledning att avveckla ett avtal som fungerar, och att det inte heller finns någon anledning att omförhandla det. Hon poängterar att det inte är upp till en enda part att bekräfta om avtalet efterföljs, men säger att USA anser att Iran har följt överenskommelsen.



Utrikeschefen beskriver det som att världen redan har en potentiell kärnvapenkris, och inte behöver en till.



USA:s utrikesminister Rex Tillerson säger att det var en saklig ton mellan honom och hans iranska motsvarighet Javad Zarif under mötet, men att USA har en del problem med kärnenergiavtalet.

– Det var ett bra tillfälle att mötas och skaka hand. Tonen var väldigt saklig. Det var inget skrikande, vi kastade inte skor på varandra, säger Tillerson.



President Trump överväger noga om avtalet tjänar USA:s intressen, säger utrikesministern.