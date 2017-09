Rika länder stoppar billig medicin

En grupp rika länder ledda av USA stoppar FN från att följa rekommendationer om hur världens fattiga ska få tillgång till livräddande mediciner som de har råd med.

Istället sätts den egna läkemedelsindustrins intressen först. Det hävdar hjälporganisationen Oxfam i en ny rapport.

FN:s högnivåpanel för tillgång till läkemedel kom med en rad rekommendationer förra året till generalförsamlingen om hur man kan stoppa den snabba ökningen av priser på nya mediciner, som är omöjliga för utvecklingsländers hälsobudget eller dess fattiga medborgare, att betala.

Bland att föreslogs att regeringar oftare beslutar om tvångslicensiering, så att konkurrerande bolag kan tillverka en billigare kopia på en patenterad medicin, om det är ett krisläge.

USA, flera EU-länder, Schweiz och Japan har enligt Oxfams nya rapport hindrat att FN diskuterar slutsatserna från högnivåpanelen.

En av tre människor på jorden saknar tillgång till livsviktiga mediciner på grund av höga priser och det gäller även medborgare i rika länder. Det kan handla om cancermediciner, insulin, eller de nya vaccinerna mot pneumokocker som skyddar mot lunginflammation vilket dödar fler än 900 000 barn per år.

I Indien gav patentverket monopol till det amerikanska läkemedelsbolaget Pfizer på vaccinet PCV13. Beslutet hindrar indiska bolag att få ut de varianter av vaccinet på marknaden som man hade på gång, för en bråkdel av priset.

PCV13-vaccinet kostar lika mycket som alla andra barnvaccin tillsammans och många utvecklingsländer har inte råd att erbjuda barnen de livräddande sprutorna, konstaterar Leena Menghaney på Läkare utan gränser.

– Det här kommer att påverka barn i utvecklingsländer över hela världen, säger Leena Menghaney.

Pneumokockvaccinet stoppar många infektioner som annars kräver antibiotika. Fattiga länder som inte har råd med vaccinet driver alltså på antibiotikaresistensen i världen, enligt Läkare utan gränser som kommer att överklaga patentbeslutet i Indien.

Referens: High priced medicines and lack of needs-driven innovation: a global crisis that fuels inequality. Oxfam Issue Briefin September 2017.