Räddningsarbetet fortsätter i Mexiko efter jordbävningen

– Det första kritiska dygnet har passerat, men vi har fortfarande hopp om att kunna gräva fram överlevande, säger Yasmin Delgado, som just stigit av planet klädd i röd overall och hjälm med pannlampa.



Hon är en av de räddningsarbetare som Panama skickat för att hjälpa Mexikos jordbävningsoffer.



– Det är viktigt att vi latinamerikanska grannländer stödjer varandra i kriser som den här, säger Yasmin.



Även de jordbävningsvana länderna Ecuador och Chile har skickat specialutbildad personal till Mexiko. Men det är fortfarande frivilligarbetarna som bär huvudansvaret för räddningsarbetet.



Längs gatorna i huvudstaden står långa rader med mexikaner som bildat mänskliga kedjor för att kunna transportera vatten och mat till de raserade byggnaderna, där människor fortfarande ligger begravda under rasmassor.



I andra riktningen forslas byggstenar och cementbitar som sakta lyfts undan.



Överallt har det upprättats spontana hjälpcentrum för att samla ihop mediciner, filtar och annat som överlevande och evakuerade kan behöva. Och på gatorna står många frivilliga som delar ut mat.



– Vi har lagat bönor, grissvål och ris, säger Alejandra Carranza och pekar på brickan med mat i plastskålar. Hennes mamma och syskon bär på juice i två stora dunkar.



– Vi har inte så mycket pengar, så det här var det vi hade råd med att laga. Alla hjälper till med det de kan, säger Alejandra Carranza.