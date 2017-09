Man åtalad för grov våldtäkt via internet

Mannen misstänks för att med hot ha fått barn att utföra sexuella handlingar framför en webbkamera, och enligt åklagaren är det att jämställa med grov våldtäkt i vissa fall.

Enligt åtalet ska han bland annat ha hotat att skada eller döda barnen eller närstående om de inte gjorde det han ville.

– Han är misstänkt för olika sexuella övergrepp via internet. Rubriceringarna är i skalan från grov våldtäkt mot barn till utnyttjande av barn för sexuell posering, säger åklagare Emelie Källfelt.

Var det en svår stämningsansökan att skriva?

– Nej, egentligen inte. Vi vet ju vad han har gjort, det ser vi på filmerna.

Det handlar om 27 barn, varav 18 har identifierats. Barnen är mellan 11 och 18 år gamla och bor alla utomlands. Svensk polis har samarbetat med kollegor i USA, Canada och Storbritannien.

– Det här har ju varit en lång polisutredning. Min huvudman har suttit frihetsberövad i över ett år nu och det är skönt för alla inblandade att det nu väckts ett åtal och att det här börjar gå mot sitt slut. Min huvudman tar starkt avstånd från den typ av brottslighet som han är misstänkt för, även om han har gjort vissa medgivanden under de förhör som varit, säger Kronje Samuelsson, mannens advokat.

Vad är det han har erkänt?

– Vad gäller hans inställning i stort så kommer det redogöras för under huvudförhandlingen, det vill jag inte gå in på just nu.

Mannen har genomgått en mindre sinnesundersökning, men enligt den anses han inte ha en allvarlig psykisk störning.

Mannen är tidigare dömd för flera liknande brott, bland annat ett fall där han via nätet utnyttjat ett 60-tal svenska barn.

Enligt åtalet, som alltså kom i dag, ska mannen ha spelat in övergreppen, och filmerna är en del av den bevisning som kommer att finnas med när rättegången inleds nu på torsdag. Rättegången beräknas hålla på under 20 dagar.