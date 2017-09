Jättemål om databedrägerier inlett

Först i mars nästa år räknar domaren Fredrik Forssman med att tingsrätten kommer att kunna avkunna dom i det mål som inleddes i förmiddags i Malmö tingsrätt. Åtalet omfattar 72 åtalspunkter och handlar om grova bedrägerier och bedrägeriförsök som gjorts med hjälp av avancerade dataintrång. Domstolen har avsatt 56 förhandlingsdagar för målet.

Den huvudåtalade mannen, en 38-åring bosatt i Malmö, medger inblandning i en del av bedrägerierna, men förnekar att han gjort dataintrången och även att han skulle vara den som styrt brotten. Det är andra som ligger bakom, hävdar han.

– Det är andra uppdragsgivare som inte är med i det här målet, säger advokat Jan-Anders Hybelius, som företräder 38-åringen.

– Vad han har ställt upp med är bland annat att vid vissa tillfällen hålla datorer öppna och hålla telefoner öppna och hålla viss kontakt med andra, säger Jan-Anders Hybelius.

Enligt åklagarna har bedrägerierna och bedrägeriförsöken i de flesta fall föregåtts av dataintrång. De drabbade är 21 olika företag, sex banker, två advokatbyråer, en myndighet: Kriminalvården och ett politiskt parti: Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har dock inte drabbats av några bedrägerier. Syftet med dataintrånget hos dem är oklart. Även ett stort antal privatpersoner har drabbats. Det är anställda i de drabbade företagen och organisationerna.

Ett vanligt tillvägagångssätt enligt åklagarna är att man först, genom ett bedrägligt mejl förmått mottagaren att öppna en bilaga. Genom att öppna bilagan har mottagaren öppnat sin dator för skadlig kod som gjort det möjligt för gärningsmännen att fjärrstyra datorn. I exemplet Sverigedemokraterna såg mailet till exempel ut att komma från Partille kommun.

Under förmiddagen beskrev en av de tre åklagarna i målet, Henrik Söderman olika typfall för hur gärningsmännen sedan har tillskansat sig pengar. Ett exempel är att man kunnat gå in i företags ekonomihanteringssystem och ändrat bankgironummer för en känd mottagare. När företaget sedan trott sig betala ut till en känd mottagare, har pengarna i själva verket gått till ett målvaktsbolag som bedragarna kontrollerat.

Sammanlagt hävdar åklagarna att de åtalade männen på det här sättet kommit över 25,5 miljoner kronor. Om de olika bedrägeriförsöken hade lyckats, hade de kommit över ytterligare 15 miljoner kronor. Det mesta av pengarna har kunnat säkras på olika konton, men omkring 8,5 miljoner kronor är borta.

Under hela den här veckan kommer åklagarna inför domstolen gå igenom översiktligt hur dataintrången och bedrägerierna gått till. Först i nästa vecka kommer man in på de konkreta åtalspunkterna. För att klara av det omfattande målet har Malmö tingsrätt satt in en extra domare och en extra nämndeman vilket betyder att det är totalt sex domare som ska avgöra om åklagarna har rätt i sina påståenden eller inte.

I Blekinge drabbades ett IT-företag vid två tillfällen av dataintrång. En bifogad fil i ett mej med en skadlig datakod hade då skickats till företaget.

Även Landstinget i Blekinge drabbades av ett bedrägeriförsök. Då ska de misstänka ha försökt att köpa 51 Ipads till ett värde av 458 745 kronor. Dock lyckades detta försök avvärjas.