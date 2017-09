Kraftig minskning av spritbussar

Problemet med de så kallade spritbussarna har funnits i flera år. Det handlar om bussar som fylls med tonvis med alkohol i bland annat Tyskland för att sedan köras upp till Sverige och smugglas in i landet – ofta via Öresundsbron eller Helsingborgs hamn. Den alkohol som smugglats in säljs ofta vidare – bland annat till ungdomar och missbrukare.

Under 2017 har flera myndigheter, däribland polisen och tullen, ökat sitt samarbete i arbetet mot bussarna. Deras arbetssätt har också förändrats och detta har lett till att antalet spritbussar minskat kraftigt, enligt en ny rapport till regeringen.

Ett sätt att närma sig problemet med spritbussarna har varit riktade kontroller där trafikpoliser bland annat kollat vilotider, bussarnas skick och andra trafikbrott. I samband med det här avtog trafiken med spritbussar, "smuggeltrafiken med bussar och passagerare har i stort sett upphört", står det i rapporten.

– Det här har varit ett viktigt sätt att få in alkohol i Sverige och det är väldigt bra att det nu har strypts på det här sättet, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Nu vill regeringen använda det här arbetssättet med ökad samverkan mellan myndigheterna inom andra områden där det kan finnas organiserad brottslighet.

– Det här är uppenbart ett effektivt arbetssätt och då måste vi analysera vad är det för ytterligare områden som man kan arbeta vidare med för att stävja den organiserade brottsligheten, säger Magdalena Andersson och fortsätter:

– Jag kan tänka mig när det handlar om svart arbetskraft till exempel, där människor riskerar att utnyttjas, och med en närmare samverkan mellan olika myndigheter att man kan komma åt problemen med svart arbetskraft. Tobak är ju en annan möjlighet att fortsätta arbeta mot fusk vad gäller införsel av tobak till landet.