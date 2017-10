Norrman med sprängladdning i påse inför rätta

Gripandet av 17-åringen vållade stor uppståndelse i Norge, inte minst för att det skedde bara drygt ett dygn efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm. Men ynglingen erkänner sig inte skyldig.

– Han har aldrig haft intentionen att skada någon, säger 17-åringens försvarsadvokat Javeed Shah till Ekot.

Dagen efter att 17-åringen greps, den 9 april, valde norska säkerhetspolisen PST att höja terrorhotnivån i Norge. 17-åringen blev häktad misstänkt för terrorbrott.

Försvarsadvokaten kallar dock agerandet ett "pojkstreck" av en nyfiken yngling som inte var ute efter att skada någon.

– Sprängladdningen hade begränsad skadepotential. Dessutom var den tillverkad av saker som man kan köpa var som helst, i vanliga butiker.

17-åringen är glad över att åklagaren till slut valde att inte ställa honom rätta för terrorbrott.

– Han är ju väldigt glad och lättad över att inte ha blivit terroråtalad, säger advokat Shah.

Ynglingen är nu i stället åtalad för att ha hanterat sprängmedel på ett sätt som vållar fara för att andra blir skadade, enligt paragraf 191 b i norska strafflagen.

Maxstraffet för det brottet är tio års fängelse, fast det återstår för åklagaren att bevisa att ynglingen faktiskt ville detonera sprängladdningen. Det nekar han alltså själv till.

I Oslo tingsrätt inleds rättegången mot 17-åringen samtidigt som den mot en nu 34-årig norrman som är åtalad för terrorbrott enligt strafflagens paragrafer 147 a och 147 d.

Enligt åklagaren verkade 34-åringen för terrorstämplade IS i Syrien under nästan 17 månader fram till våren 2016. Han är åtalad bland annat för att ha deltagit i militära operationer och militär träning i IS regi.