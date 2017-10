Nätverk till Göteborg för att demonstrera mot nazister

– Vi tror på att möta hat med kärlek, säger Ivan Midjich från We Are Dalarna, om helgens motdemonstration.

Demonstrationen av Nordiska motståndsrörelsen i Göteborg blir den fjärde stora sedan första maj förra året. I Stockholm och Falun samlade organisationen cirka 500 personer. I Göteborg mobiliserar NMR för att bli minst 1000 och motdemonstranterna väntas bli ännu fler.

Det kommer också alltså vara motdemonstrationer, från bland annat nätverket We Are Dalarna, och polisen säger att de är förberedda om det blir bråk under demonstrationerna.