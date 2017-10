Stora demonstrationer i Barcelona

– Det är oerhört mycket folk här på gatorna runt omkring universitet i centrala stan, berättar Ekots Sydeuropakorrespondet Margareta Svensson.

Det är ett 40-tal fackförbund som har utlyst en generalstrejk i protest mot polisbrutaliteten under folkomröstningen i söndags. Strejken verkar ha drabbat främst transportsektorn.

– Det har varit punktstrejker med till exempel brandmän och byggarbetare, berättar Margareta Svensson.

– Det är svårt att ta sig fram, det är få tåg som går och flera vägar är blockerade, både i Barcelona och andra delar av regionen, där det också skulle hållas demonstrationer.

Bland annat Barcelonas universitet, Moderna museet, fotbollsklubben FC Barcelona och den populära turistattraktionen, katedralen Sagrada Família, har sagt att de ansluter sig till generalstrejken.

Strejken stöds inte av de största förbunden, CCOO och UGT, men påverkar ändå vissa av deras sektorer såsom kollektivtrafiken, där de strejkivrande facken har betydande representation. Pendel- och regionaltågstrafiken i Katalonien är bantad till 33 procent av den normala nivån.

Under morgonrusningen fungerade Barcelonas kollektivtrafik, både bussar och tunnelbana, endast på en fjärdedel av den normala nivån. Så blir det även under kvällstoppen, mellan 17 och 20. Fram tills dess kommer trafiken troligen stå helt still, varnar kollektivtrafikbolaget TMB.

Många demonstranter har också samlats utanför den nationella polisens högkvarter, en del satt utanför hela natten där. Det är slagord, nationalsången och busvisslingar när den spanska polisens helikoptrar visar sig i luften, säger Margareta Svensson.

– Demonstranterna är framför allt arga för det de anser vara övervåld från polisens sida, när så många som 800 människor skadades i söndags, våld under en folkomröstning som katalanerna anser vara laglig enligt katalansk lag, men som den spanska lagen inte godkänner.

Kataloniens regionalregering har ställt sig bakom strejken, och myndigheterna har beslutat om minimerad bemanning även inom sjukvårds- och utbildningssektorn.

Under förmiddagen har några tusen människor samlats utanför det konservativa regeringspartiet Partido Populars (PP) högkvarter i Barcelona. Poliser och brandmän står uppradade framför lokalen för att skydda den, rapporterar tidningen La Vanguardia.

I minst tre områden i Katalonien har poliser ur den nationella kåren och civilgardet tvingats lämna, eller är på väg att lämna, de hotell där de varit inkvarterade, efter att ilskna folksamlingar samlats utanför, skriver tidningen El País.

"Gatorna kommer alltid att vara våra", skanderar demonstranter mot polisen i staden Pineda, rapporterar tidningen.

Katalonien är en viktig region för den spanska ekonomin och svarar för omkring 19 procent av landets BNP. En omfattande strejk i regionen kan vara skadlig för landet.

Spaniens regering har sagt att den ska stoppa den rika regionen från att bryta sig loss. Regeringen avvisar söndagens folkomröstning och kallar den okonstitutionell och en "fars".