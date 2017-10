Många nya butiker byggs trots dyster prognos

Tobias Rönnberg som är analytiker på HUI research jämför ytan med Skandinaviens största köpcentrum.

– Det är som 24 Mall of Scandinavia om man tar all yta och samlar in i en korg och sen portionerar ut. Men det är många småprojekt också, så på det stora hela så har vi ett par stora projekt inte riktigt lika stora som Mall of Scandinavia, men inte långt ifrån heller men sen har vi också väldigt många små utbyggnationer, säger Tobias Rönnberg.

Ekot har tidigare berättat att risken för att investera i kommersiella fastigheter nu bedöms som högre. Bland annat eftersom e-handeln fortsätter ta marknadsandelar från den fysiska handeln.

HUI research kan se en viss avmattning när det gäller antalet nya projekt men byggtakten är fortfarande hög och i detta nu pågår byggandet av sammanlagt 500 000 kvadratmeter handelsyta på olika håll i Sverige.

E-handeln står i dag för mellan åtta och nio procent av handeln. Men år 2025 spår HUI research att den kommer att stå för mellan 20 och 30 procent och slår den prognosen in kan byggherrarna behöva tänka om tror Tobias Rönnberg.

– Det är stor skillnad nu. För några år sedan när man påbörjade vissa av de här projekten var läget ett annat. Nu är det ju fler branscher som har kommit ut på nätet och etablerat sig och vi ser en fortsatt stark tillväxt, säger han.

Tobias Rönnberg tror också att den som äger kommersiella handelsytor kan komma att behöva tänka nytt kring vad de ska innehålla.

– Ett alternativ är att ställa om till logistik. E-handeln växer ju och de ligger ofta i perfekta lägen för logistik. De kommersiella handelsytorna ligger ju ofta i knutpunkter nära staden men inte så nära att hyrorna är väldigt höga.

Redan nu kan man se att allt fler köpcentrum byter ut butiker mot olika former av service så som restauranger, gym och lekland. Och Tobias Rönnberg tror att vi kommer att se mer upplevelser i kombination med shopping framöver.

– Det kommer att ställas högre krav på den handel som finns kvar. Att bara köpa något det kan jag göra på nätet. Det är ingen upplevelse i sig men kan jag få någon form av mervärde eller att butiken helt enkel blir roligare jag kan prova mina skor på ett löpband eller prova jackan i en frys, mer kreativa lösningar i butiken kan göra att det blir roligare att gå och handla.