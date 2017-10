Theresa May sågas i brittiska medier

I Storbritannien ökar spekulationerna om att premiärminister Theresa May är på väg att bytas ut.

Den politiske kommentatorn Nick Watt på BBC är bara en av många som tror att sannolikheten för att Theresa May avgår snart har ökat. Tidigare har de flesta trott att hon ska sitta kvar till 2019 då Storbritannien ska vara ute ur EU.

Det var plågsamt att lyssna på delar av talet i går då May led av hosta och heshet.

– Vår ekonomi är tillbaka på rätt spår, men det låter som att min röst inte är det, sa hon i talet.

De brittiska tidningarna är i dag fyllda av nedsättande omdömen om Mays tal. Konservativa Daily Telegraph beskriver det som en tragisk fars, The Guardian har rubriken "Mays brittiska dröm blev en mardröm" och The Times citerar en anonym ledamot i det konservativa partiet, som säger att Theresa May nu bara är en kris till från avsked.

Utåt sett står regeringen fortfarande bakom henne. Näringsministern Greg Clark säger till BBC att han tror att många blev imponerade av hur May hanterade situationen i går.

– Alla lider av förkylning och förlorar rösten ibland, men alla måste inte hålla tal i en timma. Jag tror att folk blev imponerade av modet hon visade, säger Greg Clark.

Det som talar emot att May ska gå innan en Brexit är färdigförhandlad är att det inte finns någon självklar kandidat som kan ta över. Att vara premiärminister under Brexitprocessen kan dessutom vara ett politiskt självmordsuppdrag, enligt många bedömare.