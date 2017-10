IT-krasch drabbar svensk industri

– Transporter som skulle gått i vårt nätverk står still just nu. Det innebär att svensk industris export, import och inrikestransporter också står still. Vi ser det här som en rätt så stor katastrof när det gäller svensk industris transporter. Vi tycker det är oacceptabelt, säger Green Cargos kommunikationsdirektör Sohana Josefsson till Ekot.

Det är just nu 210 av Green Cargos godståg som står stilla och det är runt 70 procent av alla tåg som företaget skulle kört i dag. Det drabbar 300 företag, enligt Josefsson.

– Det är oacceptabelt att 300 svenska företag inte kan få ut sina transporter enligt den planen som har lagts, säger hon.

Anledningen är ett fel i en central komponent i en stordator hos underleverantören IT-bolaget Evry och felet uppstod strax efter midnatt.

– Vi ser väldigt allvarligt på detta och vi beklagar detta, säger kommunikationsdirektören på Evry Geir Remman.

Under dagen har även SJ drabbats av felet, vilket gjorde att det under förmiddagen inte gick att boka några biljetter alls under flera timmar och nu under eftermiddagen har det i stället stundtals varit svårt att boka biljetter.

– Biljettbokningssystemet har varit svajigt och bara fungerat tidvis, säger Niclas Härenstam, presschef på SJ, till Ekot vid 16-tiden.

När problemet kan vara helt löst är fortfarande oklart. Men Green Cargos kommunikationsdirektör Sohana Josefsson säger att man är redo att börja köra tågen så snart det går.

– Vårt mål kommer vara att vi kommer tillbaka i ett normalt produktionsläge så snart som möjligt, säger hon.