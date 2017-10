300 greps under protester i Ryssland

Den fängslade oppositionsaktivisten Aleksej Navalnyj utlyste protesterna med kort varsel, vilket ska ha påverkat att så få deltog den här gången.



– Ärligt talat organiserades protesten inte i tillräckligt god tid, så som skedde vid tidigare protester, som 19:e juni, säger Anna, statsvetare och analytiker om varför färre deltog i lördagens protest i centrum av Moskva.



Hon vill inte säga sitt efternamn för att inte riskera att förlora några av sina uppdragsgivare inom reklam och företag.

Aleksej Navalnyj utlyste protesterna till 80 städer i Ryssland med bara några få dagars varsel. De var tänkta som en slags födelsedagspresent till presidenten, som fyllde 65 år i lördags. Men de var också en del av Navalnyjs kampanj för att få kandidera till presidentposten, tidigare protester har varit mer generella.

Det kan också ha spelat in i att färre deltog. Myndigheternas taktik att gripa Navalnyjs stabsmedlemmar redan före protesterna kan också ha avskräckt en del.

Störst anslutning var i St Petersburg med nära 2 000 deltagare, som utan polisingripanden tågade genom centrum. Men när de stannade kvar på centrala Vostonnjatorget började polisen gripa in. Nära 70 greps under tumult i landets andra största stad. Några demonstranter blev brutalt slagna, en kvinna sågs blödande sitta i fångbussen, en annan skadade benet.



I Moskva greps betydligt färre och polisen höll sig i bakgrunden, först under tidig söndag morgon tvingades de sista demonstranterna nära Röda torget ned i metron av poliser, som slog kedja runt dem.



I många städer genomfördes helt fredliga och tillåtna protester, som i Vladivostok, Chita, Novosibirsk och Kemerova. Men i andra gick polisen hårt fram, som i Jaroslav 20 mil norr om Moskva.



Totalt var det färre deltagare i protesterna än i juni och betydligt färre gripanden, totalt 290 i hela landet mot över tusen i juni. De flesta släpptes efter att ha registrerats, men även i dag har demonstranter gripits, som försökt protestera utanför ryska parlamentet i centrum av Moskva.



– Vi har ingen demokrati här, då hade folk öppet kunna visa vad de vill och tycker, säger Irina Vitalivnja, 74 årig mormor som i lördags stod med sitt 18-åriga barnbarn Liza på Pusjkintorget i Moskva.