Tusentals flickor tvingade till olagliga äktenskap – varje dag

– Mer än 20 000 flickor gifts bort varje dag, eller var sjunde sekund, och då pratar vi om flickor under 15 år, säger Rädda barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Totalt beräknas 7,5 miljoner flickor olagligen tvingas in i äktenskap under 2017, enligt Rädda Barnens beräkningar. Siffran över antalet unga flickor i äktenskap blir ännu högre om man räknar in de som gifts bort lagligt i länder som tillåter barnäktenskap, till exempel om föräldrarna ger sitt medgivande.

Unga tjejer i barnäktenskap som föder barn löper större risk att skadas under förlossningen. De flesta tvingas även sluta skolan, vilket också det är en överlevnadsfråga, enligt Elisabeth Dahlin.

– Ett barn till en mamma som har gått ut grundskolan och kan läsa, har dubbelt så stor chans att överleva sin femårsdag som ett barn med en mamma som inte gått i skolan, så det här är en jätteviktig överlevnadsfråga, säger Elisabeth Dahlin.

Men globalt går trenden åt rätt håll, totalt sett ingås färre barnäktenskap. De senaste två åren har ett tiotal länder, i Syd- och Centralamerika samt Afrika, infört hårdare lagstiftning. Bara ett land, Bangladesh, går mot trenden, där har minimiåldern för barnäktenskap sänkts.

Bara förändrad lagstiftning räcker inte, enligt Elisbeth Dahlin.

– Det går åt rätt håll, men det går trögt och det finns väldigt stora mörkertal. I många länder kan det finnas lagar som skyddar flickorna, men de genomförs inte och det beror på traditioner och på att man kanske inte har en rättsapparat som följer upp det här, säger hon.

– Att stifta lagar är ett första steg, men sedan behöver man ändra attityder, utbilda föräldrar, socialarbetare, politiker och lärare i skolan så att man verkligen börjar prata om de negativa effekterna av barnäktenskap.