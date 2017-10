Strul med SJ:s bokningssystem igen

SJ:s pressjour bekräftar att de har problem med biljettförsäljning på alla deras plattformar just nu.

Morgan Lindström på SJ säger att den som inte har kunnat köpa biljett kan gå till ombordpersonalen på tåget, i måna av plats ska man få åka med.

Så sent som i fredags, 6 oktober, hade SJ problem med bokningssystem. Då låg biljettförsäljningen nere under fler timmar på grund av tekniska problem hos en under underleverantör.

Då skrev SJ:s presschef i ett pressmeddelande att det inte är acceptabelt och att de kommer att lyfta frågan till högsta nivå.

Vid 20.50 på onsdagskvällen fungerade systemen igen och det gick att boka biljetter.