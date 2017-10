Dödläge i brexitförhandlingarna

Förhoppningen var att EU:s ledare nästa vecka skulle kunna slå fast att man nått tillräckliga resultat i förhandlingarna för att kunna inleda nästa förhandlingsfas om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien. Men det har inte alls gått som man hoppats, säger Ekots EU-reporter Susanne Palme.

Här nedan svarar hon på några av de viktigaste frågorna:

Hur gick det?

EU:s chefsförhandlare Michel Barnier sa på presskonferensen att förhandlingarna har gått i stå, man har inte gjort några stora framsteg, och han kan därför inte rekommendera att toppmötet nästa vecka ger klartecken till att inleda nästa förhandlingsfas.

Den stora stötestenen är notan för utträdet, hur mycket britterna ska betala. Här gjorde premiärminister Theresa May ett välkommet utspel, i ett tal i Florens i september hon sa att inget annat EU-land ska behöva betala det hål som blir i EU:s budget när britterna lämnar, och att Storbritannien är beredd att fortsätta att betala sin EU-avgift under en övergångsperiod på två år. Det här räcker inte menar EU och enligt Michel Barnier har man inte kommit vidare under den senaste veckan.

Varför går det så dåligt?

Vi har sett en hårdnande inställning från båda sidor. Premiärminister Theresa May är svag på hemmaplan, det pågår ett krypskytte mot henne i hennes eget parti, och hon vågar inte göra några eftergifter.

Båda sidor har anklagat varandra och sagt att det är upp till motparten att visa kompromissvilja. Även EU-sidan sätter hårt mot hårt. Chefsförhandlaren Michel Barnier hade velat ge någonting till britterna för att stärka Theresa May, han ville att EU:s ledare nästa vecka skulle ge honom i uppdrag att tillsammans med britterna börja titta på en överenskommelse om en övergångsperiod, men han fick nej.

Tyskland och Frankrike la in sitt veto.

Vad betyder det här för framtiden?

Nu blir det tidigast en uppgörelse på toppmötet i december, men det finns en ökad oro för att förhandlingarna istället kan krascha, säger Ekots EU-reporter Susanne Palme.