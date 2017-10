Inför parlamentsvalet: Island stoppar känsliga nyheter

Islands journalistförbund rasar mot myndighetsbeslutet och kallar det ett "angrepp mot yttrandefriheten".

– Åtgärden går emot yttrandefriheten och journalisters frihet att samla in och bearbeta uppgifter, säger Hjálmar Jónsson, ordförande för det isländska journalistförbundet, till Ekot.

På måndagen beslutade en statlig myndighetsföreträdare i Reykjavik, den så kallade Sýslumaður, att tidningen Stundin tills vidare förbjuds att publicera nyheter baserade på läckta dokument från Glitnir, en av de isländska storbanker som kraschade 2008. Beslutet motiveras med banksekretess.

Bakgrunden är att Stundin och brittiska the Guardian nyligen avslöjade att nuvarande statsminister Bjarni Benediktsson och hans släktingar sålde mångmiljontillgångar i Glitnir just innan all värdepappershandel i banken stoppades för nio år sedan.

Enligt dokumenten hade statsministern, som då var parlamentsledamot, kontakt med Glitnirs högsta ledning under de här dagarna.

Bjarni Benediktsson själv har förnekat att han hade tillgång till hemlig information när han gjorde sina affärer. Statsministern har även anklagat journalister för att ha försökt skada honom och hans konservativa parti inför det isländska nyvalet den 28 oktober.

Det är inte första gången som Sýslumaður försöker stoppa nyhetspubliceringar på Island. Tidigare har dock besluten ändrats av domstol, enligt Hjálmar Jónsson. Så kan bli fallet även nu med tidningen Stundin.

Frågan är om historien kring statsministern och yttrandefriheten på något sätt kan påverka islänningarna inför valet i nästa vecka.