Inget klartecken för fas två i Brexit-förhandlingarna

Var det ett väntat beslut?

– Ja, uppfattningen här har varit att det skulle krävas ett mirakel för att EU skulle ge grönt ljus till att inleda fas 2 i förhandlingarna. Igår kväll på middagen hade Theresa May en sista chans att komma med ett bud när det gäller notan för brexit, som ju är den stora stötestenen i förhandlingarna, men det gjorde hon inte, säger Ekots EU-reporter Susanne Palme direkt från Bryssel.

– Däremot säger EU:s ledare i sitt uttalande i dag att man redan nu ska förbereda sig internt så att man direkt ska kunna dra igång förhandlingar om ett framtida handelsavtal på nästa toppmöte i december – och det här är ju en gest gentemot britterna. Det här beslutet fattade man på 90 sekunder.

Theresa May har redan lämnat mötet – och hållit presskonferens – vad har hon sagt?

– Hon höll en positiv ton, men det kom inga nya besked om pengarna – utöver dom 20 miljarder euro hon tidigare utlovat, säger Susanne Palme.

– Hon upprepade att inget annat land ska behöva betala för britternas utträde, fylla det hål som blir i EU-budgeten när britterna lämnar, och att man nu ska gå igenom rad för rad vilka ekonomiska åtaganden som Storbritannien ska stå för.

Förhandlingarna har ju gått trögt – hur troligt är det att man klarar att nå en uppgörelse i december?

– Jag tror att EU-ledarna inser allvaret i situationen, att man faktiskt riskerar att förhandlingarna kraschar. Man vet att Theresa May är hårt pressad på hemmaplan, och vi har sett här att alla har gjort sitt yttersta för att markera sitt stöd för henne. Igår kväll såg vi till exempel TV-bilder på May tillsammans med Tysklands Angela Merkel och Frankrikes president Macron i intima samtal som står i kontrast till de bilder vi såg på toppmötet i somras då May stod helt ensam och isolerad, säger Susanne Palme.

– Även EU:s ledare har velat sända ett positivt budskap, att förhandlingarna går framåt. Nu återstår att se om May klarar att reda ut det här på hemmaplan.