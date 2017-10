Fortsatt åklagarutredning mot Eliasson

– Ja, det beslutet håller vi på och tittar på. Det har vi gjort hela tiden. Vi tar även här in uppgifter för att se om det har skett någonting som inte bör ha skett, säger överåklagare Anders Jakobsson.

Under torsdagen rapporterade Ekot om att rikspolischefen Dan Eliasson våren 2015 hade fattat ännu ett beslut om undantag från säkerhetsskyddsförordningen.

Till skillnad från det beslut som vi avslöjade i början av september - som handlade om polisens lönesystem och det privata företaget CGI - så handlade det den här gången om när polisen skulle göra backup-kopior av it-system.

Rikspolischefen fattade alltså under loppet av två veckor, i april 2015, två olika beslut om dispens från förordningen. Detta för att kunna använda ett kryptosystem som inte var godkänt av Försvarsmakten, såsom förordningen föreskriver.

Överåklagare Anders Jakobsson slog den 13 oktober fast att Eliassons beslut om lönesystemet stred mot förordningen. Han inledde då inte någon förundersökning kring det ärendet. Men nu säger han att Särskilda åklagarkammaren under en period även utrett det beslut om undantag som Ekot alltså avslöjade i går.

– Vi plockar in material för att kunna ta ställning till om man eventuellt ska inleda en förundersökning i det här fallet. Det här gäller ett helt annat system Det första gällde polisens lönesystem. Detta rör något helt annat, säger Anders Jakobsson.

Vet ni vad det gäller för system och om någon hemlig information sänts över en förbindelse som polisen inte har kontroll över?

– Jag vill inte gå in på det överhuvudtaget. Vi har fått in visst material men vad det är vill jag inte gå in på, säger han.

Justitieminister Morgan Johansson intervjuades av Ekot i går. Då försvarade han rikspolischefen och sade bland annat att åklagare slagit fast att allt är i sin ordning:

– Som jag förstår det så är även det här nya beslutet granskat av åklagare. Och åklagaren bestämde ju att inte inleda förundersökning.

Nu vet vi att det inte stämmer. Åklagare utreder alltså fortsatt Dan Eliasson för beslutet om att göra ett undantag från säkerhetsskyddsförordningen den 20 april 2015.