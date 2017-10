SMHI varnar för flygande bråte i ruskväder

SMHI varnar för att lösa föremål och trädgrenar kan bli farliga när de dras med av de hårda vindarna.

Under natten till lördagen rör sig ett lågtryck in över södra Sverige och det kan blåsa upp till 21—23 meter per sekund. Först ut att nås av vindbyarna är boende längs Bohuskusten.

– Sedan rör sig det kraftiga vindbandet vidare söderut och når Hallandskusten och Skånes västra delar under lördagsmorgonen, säger Marie Staerk, meteorolog på SMHI.

Bilister och människor som är ute och promenerar bör se upp för grenar som kan knäckas och lösa föremål som kan ryckas med av vinden, manar hon.

Samtidigt passerar ett regnområde hela landet under lördagen, framför allt i Svealand och Götaland. I fjällkedjan och norra Norrland kan det bli inslag av snö.

De hårda vindbyarna håller i sig även under söndagen på Gotland och längs Roslags- och Upplandskusten. Dock väntas det bli regnfritt på många håll — med undantag för Upplandskusten.

– Det finns tendenser till regnskurar där som även kan ha inslag av snö, men inga stora mängder. Det är dock väldigt osäkert, säger Staerk.

Från söndag och framåt väntas också kyligare temperaturer i hela landet.

– Det blir lite lägre temperaturer. Allra längst i norr kan det bli ner mot tio minusgrader och i söder några enstaka. Men under nattetid blir det minusgrader över i stort sett hela landet.

Fortfarande är det i stort sett höst i hela landet. Utantaget är Öland och Skånes kuster där det fortfarande är sommar och norra Norrland som har nåtts av vinter på flera håll.

– Där kan det under dagarna bli besvärligt med halka. Framför allt i Västerbotten och Norrbottens län, säger Staerk.