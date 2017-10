Höstrusket kommer tillbaka

Vinden avtar under eftermiddagen, men redan under natten är det dags för nästa busväder, säger Sandra Andersson, meteorolog på SMHI.

– Vi har ett lågtryck som utvecklas här under kvällen och sedan rör sig det ner över Sverige och Danmark. Det gör att det blir ordentligt blåsig in över Danmark och in över svenska farvatten, men inte riktigt in över land i alla fal, som det ser ut som.

Höstrusket fortsätter i åtminstone ett dygn till. Nu under förmiddagen har Göteborg haft vindbyar på 19 meter i sekunden, och längre ut till havs har 26 sekundmeter uppmätts både vid Vinga och Nidingen. Några olyckor i samband med nerfallna träd och grenar har inte rapporterats, även om mindre vägar har blockerats och påverkat trafiken. Höga fordon uppmanas att inte köra över Öresundsbron och det är just Skåne som har de hårdaste vindarna just nu, säger Sandra Andersson på SMHI.

– Det är blåsigt just nu ner över Halland och Skåne. Vi har exempelvis i Falsterbo 24 meter i sekunden och i Helsingborg blåser det 21 meter i sekunden i vindbyarna.

I morgon blir det alltså fortsatt blåsigt men framför allt väntas stora regnmängder utmed västkusten vilket kan ge problem. Sandra Andersson igen.

– Det finns i alla fall lokalt risk för lite större regnmängder i västra och södra Götaland. Och det är ju redan sedan innan ganska mycket regn som har kommit där så det kan kanske bli lite problem i samband med det under natten och morgontimmarna i morgon.