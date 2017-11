Venezuela nära statskonkurs

I morgon, torsdag, måste Venezuelas statsägda oljebolag PDSVA betala in drygt 1,1 miljarder dollar, drygt 9 miljarder kronor, till långivarna. Gör de inte det anses landet ha ställt in betalningarna.

Men Per Hammarlund, SEB:s chefstrateg för tillväxtekonomier, tror att man kommer att lösa den akuta situationen.

– Helt säker kan man inte vara, men det skulle innebära ett väldigt stort avbräck för Venezuelas regim om de inte klarar av att betala. Så de har all intention att göra det, säger han.

Skulle landet trots allt misslyckas med att betala kan långivarna istället begära att få oljelaster, oljeraffinaderier eller andra tillgångar för att säkra sina fordringar. Vilket skulle vara en katastrof för Venezuela som är djupt beroende av sina oljeinkomster.

– För att klara betalningarna hittills har de krympt importen väldigt kraftigt. De har framförallt skurit ner på import av medicin och mat. Befolkningen svälter helt enkelt. Skulle de förlora oljeintäkter skulle landet få ännu mindre chans att klara av befolkningens behov, säger Per Hammarlund.

Sist Venezuela var i en liknande situation, tidigare i år, klev Ryssland in med ett stort lån i sista stund, något som kan bli aktuellt igen.

Varför skulle Ryssland vilja gå in med pengar?

– Det är en vänskaplig regim, helt enkelt. Man kan också tänka sig att Ryssland vill få mer kontroll över oljemarknaden. De kommer säkert att knyta betalningar till oljeleveranser och då kommer Ryssland att få större inflytande över oljeexporten till USA till exempel.

Venezuela ligger även efter med sina ränteinbetalningar. Oktober månads betalningar har ännu inte betalats. Där har man visserligen fått en månads respit, men pengarna måste snart in. Och Per Hammarlund tror att när det är dags att göra nästa stora omgång av avbetalningar på lån under våren kommer landet få mycket svårt att klara det.

– 2018 är ett år då en default är högst sannolik, säger han.