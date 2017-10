Ny rapport: Klimatförändringarna har lett till tydliga hälsoeffekter

– Den förhöjda temperaturen kan göra att människor som är sårbara faktiskt kan avlida till följd utav det. Om man är gammal kan man till exempel drabbas av stroke om man är utsatt för långvarigt höga temperaturer, säger Maria Nilsson, docent och forskare på Umeå Universitet och en av personerna bakom rapporten.

Forskarna pekar på en rad problem som klimatförändringarna gör med vår hälsa. Förutom värmeböljor, visar rapporten att väderrelaterade katastrofer ökat med 46 procent mellan åren 2000 och 2016. Dessutom har spridningen av infektionssjukdomar ökat. Till exempel har antalet fall av denguefeber nästan fördubblats varje årtionde sedan 1950.

– Där har vi också sett en förändring som pekar mot att vi i Europa om 50 år kommer kunna ha denguefeber. Det är den sjukdom som sprids snabbast i världen just nu, säger Maria Nilsson.

Projektet heter The Lancet Countdown on Health and Climate Change och kommer från ett 60-tal forskare från olika organisationer och universitet i världen. Tanken är att varje år presentera fakta om vilka hälsoeffekter klimatförändringarna får, och det här är första året som deras rapport släpps.

För Sveriges del tycker Maria Nilsson att politikerna måste fortsätta driva på i klimatfrågan.

– Jag tycker att politiken har ett jättestort ansvar. Man har höga ambitioner och det gäller att man fullföljer dem och att våra politiska beslutsfattare är offensiva, säger hon.

– Det behöver göras mer, och jag ser Sveriges möjlighet att verkligen vara en förebild i världen.