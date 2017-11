Högre lön viktigaste frågan för många poliser

Enkäten har besvarats av drygt 2100 av Polisförbundets medlemmar. På frågan om vilken enskild faktor som är viktigast för att man ska vilja jobba kvar som polis uppger 64 procent av de svarande högre lön. På andra plats kommer fler poliser vilket 12 procent av de svarande uppger vara den enskilt viktigaste faktorn.

– Det är det här vi pratar om. Självklart är det ju fruktansvärt de saker vi ser som händer med kollegor som blir utsatta. Men det vi poliser pratar om mest är vår låga lön och hur besviken man är på den, säger Jon Metz som är lokalpolis i Haninge och Nynäshamn och som också är engagerad i facket på lokal nivå.

Ingångslönen för poliser är på 25 000 kronor och förra året låg medellönen för poliser på 32 500 kronor. En femtedel av de som svarat på Polisförbundets enkät uppger att de har en lön på 27 000 kr eller mindre och på Polisförbundet menar man att lönerna inom kåren släpar efter.

– Den polisiära medellönen ligger flera tusen kronor under den statliga medellönen och det är klart att då är den inte konkurrenskraftig. De poliser som slutar idag höjer sina löner genom att gå till andra yrken, även inom den offentliga verksamheten, säger Lena Nitz som är ordförande för Polisförbundet.

Under åren 2011 till och med 2013 slutade i snitt 174 poliser per år i förtid. Men efter den omfattande omorganisationen inom polisen som skedde år 2015 ökade den siffran markant. År 2015 valde 275 poliser under 60 år att lämna yrket och motsvarande siffra för i fjol är 409 poliser.

Hur ska man förstå att avhoppen ökade just de senaste åren när lönerna har släpat efter en längre tid?

– Jag skulle vilja säga att sammanlagt så blir det här avgörande för att man tar beslutet att lämna sitt drömyrke och gå till någonting annat. Det är lönen, det är arbetsvillkoren och arbetsbelastningen och också förutsättningen att göra ett bra jobb som är oerhört viktigt för en polis, säger Lena Nitz.