Flera turister bland de döda i New York

Totalt dödades åtta personer då en pickup körde upp på en cykelbana på södra Manhattan.

Trasiga cyklar låg i solskenet längs med cykelbanan som löper längs med Hudsonfloden på Manhattan i New York. Tom Kendrick såg tre personer ligga livlösa på marken när han kom joggande strax efter att pickupen vid 15-tiden lokal tid plöjt fram i vad som utreds som ett terrordåd.

– Jag tog mig fram till dem för att se om jag kunde hjälpa till, men de behövde ingen hjälp, de verkade vara döda. De var blodiga och medvetslösa, med kroppsdelar som bara hängde. Det var hemskt. Det var kusligt. Det var surrealistiskt, berättar han för The New York Times.

Enligt polisen i New York körde föraren många kvarter längs cykelbanan innan han krockade med en skolbuss, då bland annat två barn skadades. Mannen lämnade bilen med en luftpistol och ett paintball-gevär. Han sköts sedan i buken av polisen och fördes till sjukhus, där han opererades akut.

Mannens tillstånd är nu kritiskt, enligt AP.

– Det här är ett terrordåd, ett fegt terrordåd, sade borgmästaren Bill de Blasio på en pressträff.

De fem argentinarna som blev offer för dådet tillhörde samma grupp vänner och var i New York för att fira att det var 30 år sedan de gick ut gymnasiet. Argentinas utrikesminister Jorge Faurie säger att han är chockad av händelsen, och säger att offrens familjers smärta delas av alla argentinare.

En belgisk medborgare finns också bland dödsoffren. Ytterligare tre belgare har skadats: en mamma, pappa och en son som tillhör samma familj, skriver nyhetsbyrån Belga.

Förutom de döda fördes minst elva personer med allvarliga skador till sjukhus.

– Vi har inte fått in några uppgifter om drabbade svenskar, säger Victoria Bell på UD:s presstjänst till TT.

Polisen i New York har hittat en handskriven lapp i den pickup som användes. Enligt AP:s poliskällor är lappen skriven på ett främmande språk, eventuellt arabiska. Lappen stödjer teorin om att det rör sig om ett terrordåd, enligt myndigheterna, som nu undersöker den närmare i detalj.

Enligt källor till CNN och The New York Times har gärningsmannen skrivit att dådet utförts i terrorgruppen IS namn.

USA:s federala polis FBI hjälper New York-polisen i utredningen.

Den misstänkte mannen är 29 år. Han ska ha ropat "Allahu akbar" (Gud är större) när han lämnade skåpbilen, enligt amerikanska medier. Han uppges vara från Uzbekistan, kom till USA 2010 och bor i delstaten Florida. Enligt bolaget Uber är han en av deras förare, skriver AP.

Efter dådet har president Donald Trump twittrat att han beordrat ännu hårdare kontroll av vilka människor som får komma in i USA.

"Att vara politiskt korrekt är bra, men inte när det gäller det här", skriver han i ett inlägg på Twitter.

Ingen grupp har officiellt pekats ut av myndigheterna som ansvarig för dådet. Trump skriver att det är ett terrordåd och att gärningsmannen verkar ha varit en sjuk person.

Han fortsätter: "Vi får inte tillåta IS att komma tillbaka till, eller ta sig in i, vårt land efter att ha besegrat dem i Mellanöstern och på andra håll. Nog!"