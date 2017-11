Hela mobilskärmen ska bli en fingeravtryckssensor

Fingerprint Cards avslöjade i dag en ny teknik som gör att fingeravtryckssensorn för att logga in på mobilen kan sitta i skärmen. Samtidigt avslöjar en patentansökan från Samsung att företaget arbetar på liknande teknik.

Fingerprints vd Christian Fredrikson säger att utvecklingen av tekniken började i slutet av 2016 och det har varit en stor investering för företaget.

– Vårt team har arbetat med det och det har varit en stor investering för oss att ta oss dit vi är där vi kan säga att vi har tekniken, säger Christian Fredrikson.

Istället för att sätta fingeravtryckssensorn på en knapp eller en särskild yta på baksidan av telefonen ska den här tekniken alltså kunna ha det i själva skärmen. Skärmen kan då ta upp hela framsidan och ingen sensor blockeras av ett skal på baksidan.

Just bättre metoder för att logga in på mobiltelefonen är just nu en het fråga i branschen och det har ryktats om bättre lösningar i flera år. Fingerprints lösning är dock inte färdig för marknaden än utan ska utvecklas vidare under 2018.

Nyheten som kom i morse fick aktien att rusa upp med 11 procent men den har under dagen sjunkit kraftigt under dagen. Tekniken bygger på ultraljud och ska fungera med båda typerna av skärm, lcd och oled. Samsung har också en lösning på gång för att sätta sensorn bakom skärmen men den fungerar bara på en mindre yta.

Diskussionen om bästa sättet att logga in på telefonen tog ny fart efter att Apple lanserade sin nya Iphone X med ansiktsigenkänning. Den tekniken har dock sina problem, det största är kanske att den är tekniskt komplicerad.

Den kan alltså fungera i en telefon som börjar på 11 500 kronor, men är än så länge utom räckhåll för mer blygsamt prissatta modeller.