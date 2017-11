När IS faller vill alla hissa sin egen flagga

Det var just i gränsområet mellan Syrien och Irak som en av IS första videofilmer producerades, där en talesman malligt förklarade att Sykes-Picot gamla koloniala gräns var utsuddad. I dag har IS förlorat kontrollen över stora delar av detta område, liksom över Deir Ezzor bara 140 kilometer längre norrut längs Eurfratfloden, och Raqqa längre upp längs floden, där IS besegrades för två veckor sedan.

– Vi ser inga IS-män här längre, vi känner bara lukten av deras lik, sa ett ögonvittne då.

– Nu återvänder färgen till Raqqa. Vi sliter ner IS svartvita flaggor. Istället hissas färgglada gulgrönröda kurdiska flaggor, sa en kurdisk milisman.

Alla som deltagit i kriget mot det nu söndersmulade kalifatet vill hissa sin flagga - shiamilisens religiösa flaggor, kurdernas färgglada, Assadregimens flagga i Deir Ezzor och rebellflaggan längre norrut i Syrien.

Och redan för tre veckor sedan började striderna mellan den tidigare enhetsfronten mot IS när irakiska regeringsstyrkor drev ut kurdisk Peshmerga ur Kirkuk.

Liknande scenarier befaras i Syrien där Ryskt stridsflyg backar den syriska regimens styrkor medan amerikanska flygbombningar bistår kurdiska styrkor. Oron för konfrontation finns på absolut högsta nivå.

I dag avslöjades att en högt uppsatt amerikansk tjänsteman i veckan besökte damaskus för samtal med Syriens säkerhetschef Ali Mamlouk, det första toppmötet mellan USA och den syriska regimen sedan 2011.