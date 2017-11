Trumprådgivare erkänner ryssmöten

Erkännandet gjordes under en utfrågning i kongressen om möjlig rysk inblandning i presidentvalet i USA.

Det är tidningen The New York Times som avslöjar vad Page sade under förhöret i torsdags i representanthusets underrättelseutskott. Enligt tidningens källa berättade Page att han efter ett Rysslandsbesök i juli 2016 skickade mejl till åtminstone en av Trumps kampanjmedarbetare om sina intryck efter möten med regeringsföreträdare, politiker och affärsmän.

Carter Page har tidigare nekat eller undvikit att svara på frågor om möten med ryska företrädare. I en intervju för tidningen bekräftar han nu mötena.

Till nyhetskanalen CNN säger han att Rysslands vice premiärminister Arkadij Dvorkovitj var en av dem han träffade. Han försöker samtidigt tona ner betydelsen av kontakterna. Det var snarare ett kort "hej" till några personer än ett formellt möte, förklarar han.

Uppgifterna kommer bara dagar efter att Trumps tidigare kampanjchef Paul Manafort och dennes samarbetspartner Rick Gates åtalats i samband med den särskilde åklagaren Robert Muellers utredning om eventuell rysk inblandning i förra årets valrörelse.

En tidigare kampanjrådgivare, George Papadopoulos har i Muellers utredning erkänt sig skyldig till att ha ljugit för FBI.

I kongressen pågår tre olika utredningar om anklagelserna.