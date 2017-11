Jätteläcka visar hur rika undviker skatt

En gigantisk läcka, granskad av 382 journalister i 67 länder, visar hur det går till.



Donald Trumps och Vladimirs Putins svärsöner, USA:s handelsminister och Kanadas premiärministers kampanjchef.



Svenskt Näringslivs ordförande Leif Östling och internationella företagsledare, världens största företag som Apple och Glencore.



Drottning Elizabeth II och flera andra av världens rikaste personer, liksom världskändisar och rena bovar och banditer.



Till alla dessa leder spåren från paradisläckan - Paradise Papers på engelska - som ger en sällsynt inblick i den internationella finansens hemligaste vrår.



Där syns laglig men avancerad skatteplanering, där svindlande belopp hålls borta från statskassor. Men i läckan finns också tecken på penningtvätt, korruption, brott mot sanktioner och skatteflykt.



Aktuell forskning och tidigare bedömningar från Skatteverket tyder på att drygt 40 miljarder kronor i svensk skatt undanhålls via skatteparadis varje år. Det räcker till 100 000 undersköterskor i äldreomsorgen eller skolgång för 400 000 barn.



I materialet hittar vi också exempel på de förmögnas mest iögonfallande extravaganser: privatflygplan som de försöker skatta så lite om möjligt för, lyxjakter med garage för ubåtar.



Läckan är den största i sitt slag sedan de så kallade Panamadokumenten 2016. Den består av 13,4 miljoner dokument från ett 20-tal skatteparadis, slutna länder och öar. De har lämnats till den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung, som delat med sig till det globala journalistnätverket ICIJ. Från Sverige har TT, SVT:s Uppdrag granskning och SVT Nyheter deltagit.



Till skillnad från vanligt folk har en liten krets mäktiga människor och företag tillgång till tjänster i hemlighetsfulla skatteparadis och kan därför slippa bidra till det allmänna bästa, visar läckan. Kärnan i avslöjandena är just den grundläggande slagsida som dessa upplägg innebär.



Torsten Fensby är en av Sveriges främsta experter på skatteflykt. För OECD och Nordiska rådet har han förhandlat med världens skatteparadis i mer än 20 år. Fensby anser att de affärer som görs via skatteparadis "äter sig in i vår samhällskropp". De blir normala, fastän sådana affärer "bara är en bokföringsfiktion".



– När jag började jobba med de här frågorna på 90-talet var de i huvudsak inriktade på brottslig verksamhet, det vill säga skattebrott och annat. Men det har gått från det rent kriminella till legal skatteflykt i stället. Det är mycket mer pengar i det.



Och den lagliga delen är, paradoxalt nog, på sätt och vis värre, anser Fensby.

– Det är ett väldigt, väldigt allvarligt problem. För nu kämpar vi inte mot brott längre. Och det är mycket svårare att komma åt.



Marina Walker vid ICIJ har samordnat den globala granskningen.

– Folk ställer sig ibland frågan: "Men det här är inte olagligt, varför ska vi bry oss?" Vi bör bry oss om det ändå är djupt orättvist och upprörande, som i några av de upplägg vi ser. Då har det ett allmänintresse, för i slutänden påverkar det var och en när staten inte har skattemedel nog för att ge våra barn en bättre skola eller bättre utrustning till sjukhusen.



En stor del av läckan är uppgifter från juristbyrån Appleby, med kontor i skatteparadis som Bermuda, Brittiska Jungfruöarna och Jersey. Byrån har många kända storföretag och flera av världens rikaste personer som kunder. Appleby sköter kundernas brevlådeföretag och stiftelser, och har hjälpt dem med upplägg och bolagsstrukturer så att de kan undanhålla skatt från andra länder.



Alex Cobham är chef för Tax Justice Network, en internationell tankesmedja som arbetar för ett rättvisare internationellt skattesystem.

– Om det finns företag på en marknad som inte betalar skatt medan andra gör det så är det uppenbart orättvist. Men det handlar inte bara om förlorade skatteintäkter, det undergräver alla andras vilja att betala skatt, säger han och fortsätter:

– Att betala skatt är en social handling. Vi gör det av två skäl, dels för att vi kan se att pengar omfördelas för att hjälpa människor som har det sämre, dels för att vi förutsätter att alla betalar skatt. Om vi slutar tro på det, för att personer kan använda sig av dolda, anonyma företag eller andra metoder, så börjar vi andra betala mindre skatt också, och det är dåligt för alla.



Appleby har fått en mängd frågor från reporternätverket om uppgifter som finns i läckta bolagshandlingar, e-post och mycket mer. Byrån har valt att inte kommentera frågorna, men har före publiceringen gått ut med ett pressmeddelande. I det bedyrar Appleby att man följer alla lagar och regler:



"Appleby har noggrant och med kraft utrett beskyllningarna och vi är övertygade om att det inte finns några bevis för några förseelser, varken för egen eller våra kunders del. Vi avfärdar alla beskyllningar som kan komma att antyda någonting annat och vi samarbetar med glädje om relevanta myndigheter tillsätter en legitim utredning".



Torsten Fensby ser dock inga berättigade skäl till verksamhet i skatteparadis, "offshore" på engelska.

– Enda syftet att gå genom ett offshorebolag är att du antingen vill dölja någonting, undgå någonting eller kringgå någonting.