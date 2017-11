Apple kryssar mellan öar för att slippa skatt

Paradisläckan

Paradisläckan, "Paradise Papers" på engelska, kommer från ett 20-tal skatteparadis och territorier med mycket begränsad insyn. Det är material som den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung (SZ) delat med sig av till journalistnätverket International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Fler än 380 journalister från nästan 100 medieföretag i över 60 länder har i hemlighet granskat innehållet. Från Sverige har TT, SVT:s Uppdrag granskning och SVT Nyheter deltagit. Internationellt märks bland andra The New York Times, BBC och Le Monde.

Materialet utgör 1,4 terabyte - 13,4 miljoner dokument och störst i sitt slag efter de så kallade Panamadokumenten.

Huvuddelen är konfidentiella handlingar från juristbyrån Appleby, med kontor i en rad skatteparadis och mängder av storföretag och förmögna personer som kunder.

I läckan ingår också bolagsregister från 19 territorier med mycket lite insyn: Antigua och Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Cooköarna, Dominica, Grenada, Kajmanöarna, Labuan, Libanon, Malta, Marshallöarna, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Samoa, Trinidad och Tobago samt Vanuatu.

Källa: ICIJ

Läckans storlek: 1,4 terabyte (1 400 000 000 000)

Antal dokument: 13,4 miljoner

Antal inblandade journalister: 381

Antal medieföretag: 96

Antal länder där medierna är verksamma: 67

Läckans innehåll spänner över nästan 70 år, 1950-2016

Enbart i juristbyrån Applebys material återfinns 25 000 företag, stiftelser, fonder med mera från 180 länder.

De vanligaste territorierna där kunderna har sina upplägg, antal och procent inom parentes:

1) Bermuda 9 469 (38)

2) Kajmanöarna 8 784 (35)

3) Brittiska Jungfruöarna 2 292 (9)

4) Isle of Man 1 493 (6)

5) Jersey 856 (3)

Källa: ICIJ