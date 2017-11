Skåningar har pengar i skatteparadis

Paradisläckan innehåller uppgifter från världens skatteparadis, det vill säga länder och öar med låg skatt. Läckan visar hur politiker, företagsledare, förmögna personer och bolag runtom i världen går tillväga för att skatteplanera.

Vi ser konsekvenserna.

Att personer och företag använder upplägg i skatteparadis för att undvika skatt, är ett problem för länder som förlorar intäkter de annars skulle använt till bland annat skolor, vård och annan välfärd. Det menar experten Torsten Fensby och han kritiserar både olaglig och laglig skatteflykt.

Kritiserar skatteflykt

– Om du inte betalar den skatt du ska betala vare sig du gör det på ett olagligt eller lagligt sätt så får ju staten mindre pengar in för att finansiera de offentliga utgifterna. Och det påverkar ju alla åtaganden staten har när det gäller infrastruktur, välfärd – allting. Och jag menar att vi ser konsekvenserna av det i dag, säger Torsten Fensby till SVT.

Skånska pengar

I Paradisläckan finns 2000 svenskar. SVT har identifierat över 1000 av personerna och visar på en karta vilka kommuner de bor i.

I många skånska kommuner finns personer som har pengar eller företag i skatteparadis. Vellinge, Malmö, Lund, Helsingborg, Höganäs, Ängelholm och Båstad har flest.

Affärer i skatteparadis

Men även Åstorp, Klippan, Hässleholm, Östra Göinge, Kristianstad och Simrishamn är exempel på kommuner där det finns personer och företag som gör affärer i skatteparadis.

Förra året avslöjade Panamadokumenten hur affärer i skatteparadis kan gå till. Den nya Paradisläckan visar ett utbrett användande av upplägg i Bermuda, Brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Malta och andra skatteparadis.

Internationellt avslöjande

Paradisläckan består av miljontals dokument med bland annat bolagsregister, passkopior och e-post. Den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung tog emot läckan och har samarbetat med det internationella konsortiet för undersökande journalister med 382 journalister från 67 länder.

I Sverige deltar SVT och TT i samarbetet. Internationellt deltar till exempel BBC, The Guardian och The New York Times.