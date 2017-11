L och C lyfter fråga om legalisering av eget narkotikabruk

Hittills har Vänsterpartiet varit ensamma om att vilja avkriminalisera eget bruk av narkotika. Karin Rågsjö som är partiets talesperson i beroende-frågor välkomnar att fler ansluter sig till deras linje.

– Jag skulle önska att polisen i stället satsade resurser på storlangarna, och i stället såg till att de här personerna får den hjälp de behöver när det gäller hälso- och sjukvård, säger hon.

Sedan 30 år har det i Sverige varit kriminellt att har narkotika i blodet, och där det vanligaste straffet är böter. Vänsterpartiet har sedan några år tillbaka drivit på för att ändra lagen.

Inför Liberalernas landsmöte nästa vecka har partiets socialpolitiska arbetsgrupp lagt fram förslaget att användandet av narkotika ska avkriminaliseras.

Fortfarande bör det vara olagligt att köpa, sälja och tillverka knark, men däremot att ha substansen i blodet, ska inte vara kriminellt, säger riksdagsledamoten Christina Örnebjär (L), som lett arbetsgruppen, och hon anser att polisen ägnar alltför stor kraft åt att jaga människor i tungt missbruk.

– För de personerna behöver främst vård om det är ett missbruk som ligger bakom, säger hon.

Men får inte personerna vård i dag?

– Inte alla. Vi ser hur folk faller igenom, i stället för ett finmaskigt system där man fångar upp och hjälper folk, så blir det i stället att man straffar.

Men Liberalernas partistyrelse håller inte med. För att beroende ska kunna motverkas och behandlas så behöver såväl produktion som langning och bruk, vara kriminaliserat, anser partiets rättspolitiska talesperson Roger Haddad.

– Jag vill ändå betona att det viktigaste är att få personerna ur sitt missbruk, och Liberalernas partistyrelse menar att det inte är att avkriminalisera, utan i så fall att se till att de personer som i dag inte får vård får det, säger han.

Den här frågan lyfts just nu i flera partier. Moderaternas ungdomsförbund sade för några veckor sedan ja till att avkriminalisera eget bruk av narkotika, något även den moderata riksdagsledamoten Maria Abrahamsson nu under hösten lämnat in en motion om.

Och Centerpartiet, beslutade på sin stämma nyligen att man vill utvärdera nuvarande lagstiftning. Anders W Jonsson som är partiets förste vice ordförande tycker att det har varit alldeles för mycket politiskt tyckande när det gäller narkotikapolitiken.

– Det är viktigt att man gör en ordentlig utvärdering av den lagen innan man fattar beslut. Har den lett till att färre unga börjar med narkotika, eller är det förklaringen till att vi har en överdödlighet bland människor med ett heroinberoende i Sverige? Först när vi har svar på den frågan, då ska vi fatta besluten, säger han.