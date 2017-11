Giftig smog stänger indiska skolor

– Det har gått en halvtimme och vi har fortfarande inte kunnat se något, säger Satish Ghosh som är och turistar i New Delhi tillsammans med sina barn.

De står och väntar för att få en skymt av presidentpalatset men ser ingenting på grund av smogen som har svept in över huvudstaden.

Sedan några dagar är Indiens huvudstad täckt av tät smog. Folk som ändå vistas utomhus bär ansiktsmasker eller täcker näsa och mun på annat sätt för att inte andas in den giftiga smogen.

I dag beslutade myndigheterna i New Dehli att stänga stadens grundskolor på grund av att smogen är så pass giftig. Myndigheternas beslut utvärderas löpande och stängningen kan komma att förlängas om läget inte förbättras, uppger en företrädare för staden.

– Vi utlyser ett akut folkhälsotillstånd, folk bör inte bege sig ut. Speciellt inte äldre, barn, gravida och de med hjärt- och astmaproblem, säger doktor Krishan Kumar Aggarwal, ordförande för Indiens medicinförbund, till nyhetsbyrån Reuters.

Gifthalterna i den smog som nu dragit in över New Dehli är 30 gånger högre än den nivå som världshälsoorganisationen (WHO) angett som ofarlig.