Oväntat stor risk för återfall i bröstcancer

– Hormonkänslig bröstcancer måste man ha koll på under väldigt lång tid. Lärdomen för dagens patienter är att man kanske ska diskutera tydligare förlängd hormonell behandling på fler personer än de vi har rekommenderat de allra sista åren, säger Jonas Bergh, professor vid institutionen för onkologi-patologi på Karolinska Institutet.

I tidskriften the New England Journal of Medicine skriver forskarna om den studie som har granskat fler än 60 000 patienter över tid. De har tittat på fall av hormonkänslig bröstcancer, som är den vanligare sorten. I Sverige är ungefär fyra av fem fall av bröstcancer den sort som är hormonkänslig - runt 7 000 patienter om året, enligt KI.

Redan i tidigare forskning har det visat sig att längre behandling minskar riskerna.

– Ett års behandling var bättre än ingen behandling alls, två år var bättre än ett år, sedan visar det sig att fem år är bättre än två år. Och sedan finns det två internationella studier som visar att tio år är lite bättre än fem år, säger Jonas Bergh.

När patientgruppen får medicin i fem år så löper kvinnorna fortfarande stor risk för återfall – och studien visar att det kan handla om återfall så långt senare som tjugo år efter det första tillfrisknandet. Risken är störst om den ursprungliga tumören var stor och om cancern hade spritt sig i kroppen.

– Återfallsrisken för dessa kvinnor visade sig vara betydligt mer ihållande än vad vi hade förväntat oss, även hos kvinnor med relativt god prognos från början, skriver Jonas Bergh i ett pressmeddelande.

Därför säger nu forskarna att det är dags att se över rekommendationen att patienter får medicin i fem år.

– Längre och längre tids hormonell behandling verkar vara bra för patienterna, det minskar risken för återfall och här ger vi verkligen ett tydlig stöd, en dokumentation att så är fallet, säger Jonas Bergh.