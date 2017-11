Saudiarabien beordrar medborgare att lämna Libanon

Saudiarabien varnar också alla sina medborgare från att resa in i Libanon, enligt den saudiska nyhetsbyrån SPA som hänvisar till Saudiarabiens utrikesdepartement. Beskedet kommer efter dagar av hot från den sunnimuslimska nationen mot regeringen i Beirut, och grundar sig i kritik mot att den shiamuslimska rörelsen Hizbollah sitter i regeringen.

Hizbollah påpekar att Saudiarabien måste hålla sig borta från frågor som angår Libanon, och anklagar Saudiarabien för att ligga bakom den libanesiske premiärministern Saad al-Hariris avgång.

Han meddelade sin avgång under mystiska omständigheter under ett besök i just Saudiarabien på lördagen, och anklagade då Iran och Hizbollah för att så split mellan arabnationerna och sade att han fruktade att bli mördad.

Två libanesiska regeringskällor anklagar Riyad för att hålla Saad al-Hariri fängslad. En tredje uppger för Reuters att saudiska myndigheter beordrade honom att avgå och satt honom i husarrest, något som Saudiarabien förnekar.

Saad al-Hariris parti, Framtidsrörelsen, kräver att han ska få återvända till Libanon.