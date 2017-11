Louis CK erkänner: Begick sexövergrepp

Den amerikanske komikern Louis CK anklagas av fem kvinnor i New York Times för att ha sextrakasserat dem.

"De här berättelserna är sanna", skriver han nu i ett uttalande enligt nyhetsbyrån AP, och skriver bland annat att han har varit ångerfull över sina handlingar.



Bara timmar efter uppgifterna i New York Times, som publicerades på torsdagen, uppgav HBO att han inte ska medverka på en gala till förmån för människor med autism, "Night of too many stars". HBO tar även bort alla komikerns tidigare projekt från sin betaltjänst.



Louis CK:s film "I love you, daddy" får heller ingen svensk biopremiär. Filmdistributören Nonstop Entertainment, som skulle ha satt upp filmen i början av nästa år, har backat.

– Louis CK har, bortom rimligt tvivel, begått åtminstone de här fem sexuella övergreppen som New York Times har rapporterat om. Det förändrar allt, vi kommer inte att släppa filmen, säger Jakob Abrahamsson på Nonstop Entertainment till TT.



Den amerikanska distributören The Orchard kommer inte heller att gå vidare med filmen, enligt branschtidningen Variety.

– Världen har verkligen förändrats på bara någon månad. Stora företag fattar snabba beslut i de här frågorna. I grunden är det bra att de här historierna kommer fram nu och att det får en konsekvens, säger Jakob Abrahamsson.



Louis CK är en av världens största stand-up-komiker, som har medverkat i flera tv-serier och filmer.