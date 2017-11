Ministern: Brittiska parlamentet får sista ordet om Brexit

Brexit-ministern säger också att parlamentet ska få granska och debattera avtalet före en omröstning när avtalet lagts fram av regeringen. Avtalet om Bexit genomförs bara om det godkänns av parlamentet.

Det har tidigare varit något osäkert vad som ska gälla. Bakgrunden till oklarheterna är bland annat att David Davis tidigare, vid en utfrågning i parlamentet, sagt att det inte är självklart att en omröstning kommer att hinnas med före utträdet i mars 2019 om avtalet blir klart i sista stund. Han har senare fått ta tillbaka sina ord och nu görs detta ännu tydligare.

Att regeringen går ut med detta tolkas i brittiska medier som ännu ett tecken på att den är pressad av krafter inom det egna Torypartiet som vill ha makt över förhandlingarna. En omröstning i parlamentet kan bli problematisk för regeringen som inte har egen majoritet.

Inom partiet finns ledamöter som sympatiserar mer med ett mjukare utträde ur EU som även oppositionspartiet Labour föredrar. Samtidigt finns det många inom det konservativa Torypartiet som tycker att regeringen är för mesig i förhandlingarna och vill klippa helt med EU.

Det här är inte den enda huvudvärken för premiärminister Theresa May i Brexitfrågan just nu. Parallellt med förhandlingarna i Bryssel återupptas den här veckan debatten om hur all EU-lagstiftning som Storbritannien följer i dag ska översättas till brittisk lag. Regeringen har föreslagit att den ska få mandat att på egen hand, utan att gå via parlamentet, göra detta.

Många av lagarna kommer att behöva justeras för kunna skrivas in i den brittiska lagstiftningen. För att det ska hinnas med före utträdet anser regeringen att det inte går att ta via parlamentet.

Oppositionen och även en del ledamöter från det konservativa regeringspartiet har protesterat kraftfullt mot att ge regeringen fria tyglar att skriva om lagar eftersom det handlar om viktiga områden som arbetsmarknad, miljö med mera. Nu har parlamentet att ta ställning till hundratals krav på olika ändringar i regeringens grundförslag.