Sextrakasserier tredubblar risken för depression

I en undersökning på 7600 anställda i Danmark inom olika branscher där folk själva skattade på en skala hur deprimerade eller glada de kände sig, så fann forskarna att risken tredubblades för en depression om man blivit utsatt för sextrakasserier på jobbet, berättar forskaren Ida Madsen vid danska arbetsmiljöinstitutet IHM.

Det är en stor riskökning jämfört med det flesta andra faktorer enligt Ida Madsen. Amerikanska studier främst från militären har också visat att sextrakasserier verkar kunna leda till psykisk ohälsa. I en dansk enkätundersökning svarade var sjätte yngre kvinna inom vården att hon blivit utsatt och enligt Ida Madsen verkar problemet ha ökat de senaste åren.

– Dagligen kommenterade han mina bröst eller frågade mig om jag kunde tänka mig att vara tillsammans med en äldre man, berättar 22-åriga Simone som inte vill gå ut med sitt efternamn.

Hon jobbade extra som vd-assistent på ett internationellt bolag i Danmark medan hon pluggade på gymnasiet. Men chefen gjorde allt grövre sexuella anspelningar. Till slut sa hon upp sig, men hade då drabbats av en depression som hon nu ätit medicin för och går i terapi.

Simones fackförbund hjälpte henne att stämma vd:n på ett skadestånd som efter förlikning slutade på 27 000 danska kronor och hon hoppas att fler arbetsgivare ska inse att sextrakasserier kan göra anställda sjuka så att ledningen tar tag i problemet.

Referens: Friborg MK, et al, Workplace sexual harassment and depressive symptoms: a cross-sectional multilevel analysis comparing harassment from clients or customers to harassment from other employees amongst 7603 Danish employees from 1041 organizations, BMC Public Health. 2017 Sep 25;17(1):675. doi: 10.1186/s12889-017-4669-x.